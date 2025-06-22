شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير: المؤسسة شريك أساسي في تنفيذ مبادرات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، بإطلاق مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم"، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن خلال شركاء النجاح لتوفير حياة أفضل للفئات الأولى بالرعاية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، في كلمته اليوم الأحد خلال إطلاق مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم"، : إن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بالإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له لخدمة أهالينا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي نعمل على رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز على بناء الإنسان ، والتعاون دائماً في كيفية تحقيق التمكين الاقتصادى المتكامل وتحقيق تنمية متكاملة موجها التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الأمن في مختلف ربوع البلاد لتكون المبادرة "سكن كريم وآمن" .

وأضاف رفاعي : أن مؤسسة مصر الخير شريك أساسي وهام في تنفيذ كافة المبادرات التي تنفذها الدولة والبرامج في مختلف الميادين ليس فى مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا في مجال الإسكان لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية والذين لا نرضي لهم إلا الحياة الكريمة وتوفير السكن الكريم لهم كحق أصيل من حقوق الإنسان ، حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ ذلك من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار رفاعي إلى أن مؤسسة مصر الخير ترفع دائماً شعار "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية" لتجعل تنمية الإنسان والارتقاء به وبمختلف جوانبه الحياتية المحور الأساسي لاهتمامها ويعد توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية أحد عناصرها ، لافتاً إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها اليوم تستهدف تطوير وتحسين مستوى السكن لما يقرب من 80 ألف منزل في 20 محافظة، بما ينعكس إيجابًا على حياة أكثر من 400 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية.