شكرا لقرائتكم خبر عن فى عز الحر وتحت الشمس.. أمهات طلاب الثانوية على الرصيف ما بين الدعاء والترقب والان مع تفاصيل الخبر

على الأرصفة وتحت أشعة الشمس، اصطفت أمهات طلاب الثانوية العامة أمام لجنة مدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم بشارع الجامعة – الجيزة، في مشهد إنساني يتكرر كل عام.

منذ لحظة دخول الطلاب إلى لجان امتحان اللغة العربية، أولى المواد الأساسية المضافة للمجموع، صباح اليوم الأحد 22 يونيو 2025، جلست بعض الأمهات على الرصيف المقابل للمدرسة، ووقف أخريات محتمين بظل شجرة أو سور، يتبادلن الدعاء والنظرات القلقة.

ورغم حرارة الجو، رفضت الأمهات المغادرة، واكتفين بعبوات المياه أو المراوح اليدوية، متحملات التعب الجسدي في سبيل انتظار لحظة الخروج.

هذا المشهد، الذي قد يبدو بسيطًا، يعكس أعظم معاني الحُب والاحتواء والتضحية، ويظل أحد الملامح الأصيلة لموسم امتحانات الثانوية العامة في مصر.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، موضحة أن امتحان مادة اللغة العربية، يتضمن 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة المخصصة للمادة 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.



