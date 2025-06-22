شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية بجمهورية الصين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رفيع المستوى من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية (NMPA) بجمهورية الصين الشعبية، ترأس الوفد الصيني الدكتور شو جينغهي، نائب رئيس الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية (NMPA) ورئيس فريق عمل المواءمة العالمية GHWP، ورافقه عدد من المسؤولين والخبراء بالهيئة الصينية، وذلك على هامش ختام حدث استضافة هيئة الدواء المصرية لاجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية GHWP لعام 2025.

تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك، ودعم التنسيق في الملفات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك.



جانب من الاجتماع

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي على أهمية تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في المجال التنظيمي والرقابي على المنتجات الطبية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية تُولي اهتمامًا بالغًا بدعم علاقاتها الدولية وتوسيع نطاق الشراكة مع الهيئات النظيرة، كما أشار إلى أن الهيئة تحظى باعتراف دولي موسع، كونها أول هيئة تنظيمية في قارة إفريقيا تحصل على مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات.

من جانبه، أثنى الوفد الصيني على التقدم الذي حققته منظومة الدواء في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيدًا بقدرات هيئة الدواء المصرية في المجال التنظيمي والرقابي، وما لمسوه من مستوى متقدم في تطبيق الممارسات العالمية داخل الهيئة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تطوير السياسات التنظيمية، وتعزيز الشراكات الدولية، والمساهمة في دعم تصدير المنتجات الطبية المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030