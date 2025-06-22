إدارة الدقى التعليمية توزع المياه على الطلاب قبل أداء امتحان اللغة العربية

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وزعت إدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، زجاجات مياه على طلاب وطالبات الثانوية العامة بعدد من المدارس، لتخفيف حرارة الطقس قبل دخول اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

وحرص العديد من أولياء الأمور، على مصاحبة أبنائهم وبناتهم حتى مقار اللجان، ثالث أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء أول امتحانات المواد الدراسية الأساسية التي تضاف للمجموع.

وقضى أولياء الأمور، وقتهم في محيط المدارس بالدعاء لأبنائهم بالتوفيق والنجاح، وأن يكون الامتحان سهلاً عليهم، خاصة وأنهم يؤدون، اليوم، أول امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة إلى إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي والإسعاف وقطاعات المرافق من كهرباء ومياه، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، لضمان توفير كافة أوجه الدعم والراحة لسير الامتحانات وتأمين مساراتها، وتلبية احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات المحيطة باللجان الامتحانية بالتنسيق مع إدارات المرور، لمنع تكدس السيارات أو انتظارها أمام مقار اللجان، مع التأكيد على توفير بيئة هادئة ومناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم، وتكثيف الرقابة لضمان الشفافية الكاملة والانضباط التام خلال فترة الامتحانات.



إدارة الدقى التعليمية توزع مياه على الطلاب قبل أداء امتحان اللغة العربية



إدارة الدقى التعليمية توزع مياه على الطلاب قبل أداء امتحان اللغة العربية