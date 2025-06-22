شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة مياه الشرب والصرف بمسطرد تعلن عن قبول دفعة جديدة من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الجدد (بنين فقط) للعام الدراسى (2025-2026م) من محافظات (القاهرة - القليوبية ما عدا إدارة القناطر الخيرية - مدن القناة) فقط.

1-يتم التقديم على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 25-6-2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 15-7-2025.

2-بالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية العامة يتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية العامة لنفس العام الدراسى 2025م ، على ان يكون الحد الادنى لمجموع الدرجات للقبول 260 درجة (92.85%) والأولوية للأعلى مجموعا.

3-بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية الازهرية للعام الدراسى 2025م يكون مجموع القبول (92.85%) بالمعادلة = مجموع الطالب فى الشهادة الاعدادية الازهرية/المجموع الكلى للشهادة الاعدادية الازهرية ×280= الناتج 92.85% كحد أدنى للقبول بما يعادل 260 درجة للشهادة الاعدادية العامة وسوف يتم قبول نسبة 5% من طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية من إجمالى اعداد الطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الاعدادية العامة.

4-يشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات التحريرية لكل مادة.

5-يتم الاعلان عن الاسماء المرشحة ومواعيد اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على الموقع الرسمى لشركة مياه الشرب بالقاهرة بعد انتهاء ميعاد التقديم.

6-ترفق المستندات الاتية بصيغة PDF على موقع الشركة :

-صورة الشهادة الاعدادية

-بيان نجاح للصف الثالث الاعدادى موجه الى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد.

-صورة بطاقة ولى الامر.

-صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولى الأمر.

-صورة شهادة ميلاد الطالب.