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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة مياه الشرب والصرف بمسطرد تعلن عن قبول دفعة جديدة من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأحد، 22 يونيو 2025 11:03 ص
أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الجدد (بنين فقط) للعام الدراسى (2025-2026م) من محافظات (القاهرة - القليوبية ما عدا إدارة القناطر الخيرية - مدن القناة) فقط.
1-يتم التقديم على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 25-6-2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 15-7-2025.
2-بالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية العامة يتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية العامة لنفس العام الدراسى 2025م ، على ان يكون الحد الادنى لمجموع الدرجات للقبول 260 درجة (92.85%) والأولوية للأعلى مجموعا.
3-بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية الازهرية للعام الدراسى 2025م يكون مجموع القبول (92.85%) بالمعادلة = مجموع الطالب فى الشهادة الاعدادية الازهرية/المجموع الكلى للشهادة الاعدادية الازهرية ×280= الناتج 92.85% كحد أدنى للقبول بما يعادل 260 درجة للشهادة الاعدادية العامة وسوف يتم قبول نسبة 5% من طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية من إجمالى اعداد الطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الاعدادية العامة.
4-يشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات التحريرية لكل مادة.
5-يتم الاعلان عن الاسماء المرشحة ومواعيد اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على الموقع الرسمى لشركة مياه الشرب بالقاهرة بعد انتهاء ميعاد التقديم.
6-ترفق المستندات الاتية بصيغة PDF على موقع الشركة :
-صورة الشهادة الاعدادية
-بيان نجاح للصف الثالث الاعدادى موجه الى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد.
-صورة بطاقة ولى الامر.
-صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولى الأمر.
-صورة شهادة ميلاد الطالب.
قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه الشرب بمسطرد
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