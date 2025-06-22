شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم3374 لسنة 2025، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 1947، مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه.

وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق قرر المادة الأولى ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع) توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر، ويكون مقره (مجمع محاكم مجلس الدولة -شارع جزيرة العوامية - بندر الأقصر قسم شرطة بندر الأقصر ، محافظة الأقصر، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الأقصر النموذجي مكانيا أو للفرع المختص نوعيا.

المادة الثانية ننشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 15 يونيو 2025

كما نشرت قرار وزير العدل بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق الأهرام يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، فيما تضمنه بالمادة الثالثة منه على أن يعدل دائرة اختصاص فرع توثيق الأهرام التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة بحيث يشمل قسمى شرطة الأهرام والدقى ومركز شرطة الدقى ؛

المادة الأولى ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالدقى يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ، ويكون مقره بمبنى مجلس الدولة ٢ شارع عصام الدالي - الدقي ( قسم شرطة الدقى ، محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الأهرام مكانيا أو للفرع المختص نوعيا .

المادة الثانية ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1 يونيو 2025 .