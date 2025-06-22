شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة حلوان تشارك فى الملتقى السنوى الثانى لمنتدى خبراء الاستثمار FIES والان مع تفاصيل الخبر

شارك وفد من كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان في فعاليات الملتقى السنوي الثاني لمنتدى خبراء الاستثمار في الأوراق المالية (FIES)، وذلك تحت عنوان: "التنافسية الإقليمية لسوق المال المصري في إطار التحديات العالمية"، والذي عُقد بمركز مؤتمرات الجزيرة.

وجاءت مشاركة وفد جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور جمال علي عميد الكلية وترأس وفد الكلية الدكتور محمود توني – وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضم كل من الدكتورة محي سامي – منسق برنامج FMI، د. منى زغلول – مسجل برنامج FMI إلى جانب مشاركة متميزة من 150 طالبًا من طلاب برنامج FMI.

وشهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى من خبراء الاستثمار والاقتصاد وسوق المال، حيث شارك الدكتور محمود توني كمتحدث رئيسي في وقائع الجلسة الثانية، التي جاءت تحت عنوان: "التنافسية الإقليمية ومحددات جذب الاستثمار الأجنبي".

خلال الجلسة، استعرض عددًا من المؤشرات الاقتصادية الكلية ومؤشرات هيكل سوق المال، بالإضافة إلى تحليلات حول الاستثمار الأجنبي في عدد من دول المنطقة، وتأثير تلك العوامل على مناخ الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصري. كما طرح مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاستثمار، وتخفيف المعوقات التي تواجه السوق المحلي في جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما شارك طلاب برنامج FMI في معرض الشركات الاستثمارية وشركات سوق المال، الذي أُقيم على هامش الملتقى، حيث أتيح لهم فرصة التفاعل مع ممثلي الشركات والتعرف على فرص التدريب المتاحة، بما يساهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الكلية على دعم الأنشطة المجتمعية والاقتصادية وتعزيز الشراكة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تواكب التحديات العالمية.