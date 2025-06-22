شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن الاجتماعى: تخصيص 30 مليون جنيه لدعم مبادرة سكن كريم لتأهيل 80 ألف منزل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتور مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تخصص دعم 30 مليون جنيه لتمويل مبادرة سكن كريم، لتأهيل 80 ألف منزل بقرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس حياة كريمة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر "سكن كريم" للإعلان عن إطلاق مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم"، الذي تنظمه وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، ويحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتستهدف تطوير وتحسين مستوى السكن لما يقرب من 80 ألف منزل في 20 محافظة، بما ينعكس إيجابًا على حياة أكثر من 400 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية.