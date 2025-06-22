شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء وانتظار.. الأمهات يساندن أبناءهن أمام لجان امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

مشهد لا تغيب عنه العاطفة ولا الدعاء، حيث احتشدت الأمهات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 22 يونيو 2025 أمام لجنة مدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم بشارع الجامعة – الجيزة، يترقّبن دخول أبنائهن إلى لجان امتحان اللغة العربية، أولى المواد الأساسية المضافة للمجموع في ماراثون الثانوية العامة.

ورغم حرارة الجو والتوتر الطبيعي في مثل هذا اليوم، لم تغادر الأمهات أماكنهن، بل تفرّغن للدعاء والتشجيع والدعم النفسي في اللحظات الأخيرة. بعضهن وقفن صامتات وهنّ يُمسكن بأيدي أبنائهن، وأخريات لم يمنعن دموعهن عند اقتراب وقت دخول اللجنة.

هذا المشهد الإنساني، المتكرر كل عام، يبقى أحد أبرز ملامح امتحانات الثانوية العامة، ويعكس عمق العلاقة بين الأسرة والطالب في هذا اليوم الحاسم من مشوار التعليم.

وفي سياق متصل، كانت قد نبهت وزارة التربية والتعليم على عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم حفاظا على الوقت المخصص للإجابة عن أسئلة الامتحان للطلاب مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، مشيرة إلى أن مدة الإجابة عن زمن الأسئلة فى بعض المواد 3 ساعات مثل اللغة العربية وبعضها ساعتين ولكن من حق الطالب الحصول على الوقت الكامل لزمن الإجابة لأن الأسئلة تم وضعها بشكل يناسب زمن الإجابة المخصص للامتحان مع منح الطالب فرصة مراجعة الإجابات.