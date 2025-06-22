شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة النصر الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة صباح اليوم الأحد، بدء امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة النصر الثانوية التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية والتى يؤدي بها الامتحان 636 طالبا وطالبة في 32 لجنة، بالإضافة إلى لجنة خاصة، كما تفقد محافظ القاهرة اللجنة الخاصة بالمعهد القومي للأورام، وكنترول مدرسة الخديوية .

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات حيث تتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة توافر كافة التسهيلات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١١١٢٩٦ طالب وطالبة موزعين على ٢٦٠ لجنة من بينهم ٦ لجان خاصة بمعهد ناصر ، ومعهد الأورام، ومستشفى ٥٧٣٥٧ ، ومركز الاصلاح ببدر حيث يؤدى الإمتحانات ٤٤٠٧٠ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و ٢٢٧٢٣ طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و ٣٣٢٠١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية ، بالاضافة لطلاب المدارس الدولية .

وشدد محافظ القاهرة على تطبيق الظوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة ، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية( موبايل، سماعات، سماعات سمارت)، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال المخالفين، مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدخول الطلاب لمقار الامتحانات دون تكدس، مع اجراء عمليات التفتيش الدقيقة.

وأكد محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتابع تنفيذ كافة الاجراءات طوال أيام الامتحانات.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة عمل المرواح بكافة اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وشدد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية باستمرار المرور الدورى على اللجان التى يتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى تجرى بها الامتحانات ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

وأكد محافظ القاهرة على أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لم⁵قار الإمتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة .

وأكد محافظ القاهرة على توافر مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان .

وعقب تفقده للجان إلتقى محافظ القاهرة بأولياء الأمور وطمأنهم على أبنائهم وأنهم بدأوا أداء الإمتحان فى جو هادىء وتم توفير كافة عوامل الراحة لهم .