شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إعلان نتائج الإعدادية.. وزارة التعليم تتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها مركز المعلومات منصة إعلان نتائج الإعدادية، حيث يمكن للطالب الذى يرغب فى الاستعلام عن نتيجة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2024، الضغط هنا ..

واعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بنسبة نجاح 82.5%، ومن المقرر أن ينشر موقع الخليج 365، لينك الاطلاع علي النتيجة بعد قليل.

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، قد انطلقت الخميس 29 مايو الماضي حتى الأربعاء 4 يونيو الجاري، بمشاركة 154 ألفا و275 طالبًا وطالبة موزعين على 818 لجنة بـ20 إدارة تعليمية.



تضم الشهادة الإعدادية العامة 147 ألفا و763 طالبًا، ورسمي لغات 4 آلاف و436 طالبا، والرياضية 256، أما الدبلومة أمريكية: 115، والمهنية: 1625، الأمل (لضعاف السمع) 65، النور (للمكفوفين) 15، ومستشفى 57357 لجنة لعدد 10 طلاب.