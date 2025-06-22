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منصة إعلان نتائج الإعدادية.. وزارة التعليم تتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادى

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منصة إعلان نتائج الإعدادية.. وزارة التعليم تتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادى

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها مركز المعلومات منصة إعلان نتائج الإعدادية، حيث يمكن للطالب الذى يرغب فى الاستعلام عن نتيجة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2024، الضغط هنا .. 

واعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بنسبة نجاح 82.5%، ومن المقرر أن ينشر موقع الخليج 365، لينك الاطلاع علي النتيجة بعد قليل.

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، قد انطلقت الخميس 29 مايو الماضي حتى الأربعاء 4 يونيو الجاري، بمشاركة 154 ألفا و275 طالبًا وطالبة موزعين على 818 لجنة بـ20 إدارة تعليمية.


تضم الشهادة الإعدادية العامة 147 ألفا و763 طالبًا، ورسمي لغات 4 آلاف و436 طالبا، والرياضية 256، أما الدبلومة أمريكية: 115، والمهنية: 1625، الأمل (لضعاف السمع) 65، النور (للمكفوفين) 15، ومستشفى 57357 لجنة لعدد 10 طلاب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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