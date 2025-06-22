شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية بإجمالى 55 سؤالاً .. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 09:00 ص

يؤدى اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية بإجمالى 55 سؤالا منها 51 سؤال اختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية، حيث يتم الإجابة عن الأسئلة الاختيارية فى ورقة البابل شيت، بينما يجيب الطلاب عن الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة للإجابة عنها.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات لطلاب الصف الثالث الثانوي لحل أسئلة المقالي بامتحانات الثانوية العامة المضافة للمجموع وهي كالتالي:-

- يدون الطالب بياناته فى ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية بنفس طريقة الإجابة عن الأسئلة الاختيارية وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة.

- يجب الالتزام بالإجابة عن كل سؤال فى المكان المخصص له.

- يمنع الإجابة على ظهر الورقة أو كراسة الأسئلة حيث لن يلتفت لأى إجابة فى غير المكان المخصص له.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأسئلة ستكون خالية من الأخطاء وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بما يتناسب مع طبيعة المادة والمنهج الدراسى.



الجدير بالذكر أنه يؤدى امتحان اللغة العربية فى النظامين قرابة 813 ألف طالب وطالبة موزعين على 2029 لجنة سير على مستوى الجمهورية.



استعداد طالبات الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية



الاستعداد لأداء امتحان اللغة العربية



الأمهات يدعمون أبنائهم قبل امتحان الثانوية العامة



الأمهات يساندون أبنائهم قبل بدء الامتحان



الطلاب يستعدون لامتحان اللغة العربية



أولياء الأمور يدعمون أبنائهم قبل بدء الامتحان



تنظيم دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان امتحان اللغة العربية



توافد طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحان



توافد طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات



دخول طالبات الثانوية العامة إلى لجان الامتحان



دخول طلاب الثانوية العامة اللجان



دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحان



طالبات الثانوية العامة قبل بدء امتحان اللغة العربية



طالبات الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة يستعدون لأداء امتحان اللغة العربية



طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية



قبل بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة



مراجعة الطلاب لمادة اللغة العربية قبل بدء الامتحان



مراجعة طلاب الثانوية العامة مادة اللغة العربية قبل بدء الامتحان



مراجعة قبل امتحان اللغة العربية وسط مساندة من الأمهات