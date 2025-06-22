شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وتدين التصعيد المتسارع الذى ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الاقليمى والدولى.

وتؤكد مصر رفضها لأي انتهاك لميثاق الامم المتحدة وللقانون الدولى وتشدد على ضرورة احترام سيادة الدول.

وتجدد مصر تحذيرها من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر.

وتؤكد علي أن الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية وليس الحل العسكرى هى السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة.

كما جددت مصر دعوتها إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار، حفاظًا على أرواح المدنيين وصونًا لأمن واستقرار المنطقة.