شكرا لقرائتكم خبر عن رغم لهجة الانتصار.. بوليتيكو: البيت الأبيض قلق من هجوم إيران المضاد والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، وخلال خطابه الذى ألقاه فجر الأحد بعد ضرب أمريكا منشآت إيران النووية، تبنى لهجة الانتصار، على الرغم من أن المزاج داخل إدارته كان أقل تفاؤلاً حيث يستعد المسئولون لهجمات مضادة محتملة من جانب إيران.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار إرسال قاذفات الشبح الأمريكية لمهاجمة إيران هو أهم عمل عسكرى قام به ترامب فى رئاسته، ويهدد بإقحام الولايات المتحدة فى صراع آخر فى الشرق الأوسط، الذى طالما وعد ترامب ونائبه جيه جى فانس بتجنبه.

ونقلت بولتيكو عن مسئول بالإدارة الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، إنهم لا يعرفون إلى أي مد يمكن أن يقحمهم هذا الأمر فى مسألة طويلة الأمد، مشيراً إلى أن الرسالة فى الوقت الراهن أن أمريكا تريد التخلص من القدرة النووية والتركيز على المفاوضات.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسئول رفيع المستوى بالبيت الأبيض، قوله إن ترامب أصبح خلال الأيام الأخيرة مقتنعا بشكل متزايد أن أمامه فرصة نادر للقضاء على قدرة طهران النووية بأقل قدر من المخاطر على الأمريكيين.

وكان العمل يجرى على المخطط، الذى وصفه ترامب بالناجح جداً، فى الوقت الذى كان فيه الرئيس الأمريكى يقول إنه سيقرر خلال أسبوعين ما إذا كان سينضم إلى إسرائيل فى حربها على إيران، بحسب ما ذكر مسئول آخر.

لكن حتى فى الوقت الذى كان يقدم فيه ترامب أملا بوقف التصعيد، كان يبحث خياراته العسكرية. وبحث حزم متنوعة لتوجيه الضربات، واختار واحدة "ضيقة ومصممة خصيصاً"، بحسب المسئولين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار مسئول كبير في البيت الأبيض، إلى أن الضربة "الجراحية"، التي لا تتضمن نشر قوات برية أو تعريض حياة الأمريكيين للخطر بشكل مباشر، لن تتعارض مع تعهد الرئيس بتجنب أنواع الحروب الطويلة والمكلفة التى لاحقت الإدارات السابقة، "والتى هى من بين المحاور الرئيسية للأشياء التي يعارضها غالبية الأمريكيين على المدى المتوسط إلى الطويل".