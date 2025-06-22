شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: تدمير 3 مبان فى حيفا جراء القصف الإيراني و20 شخصا تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تدمير 3 مبان في حيفا جراء القصف الإيراني، موضحا أن نحو 20 شخصا عالقون تحت الأنقاض في موقع الإصابة المباشرة جنوب تل أبيب، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنَّ الولايات المتحدة نفذت هجمات على منشآت نووية إيرانية، والهدف تدمير قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم ووقف التهديد النووي.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنَّ المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت بالكامل"، وأنَّ هناك أهدافًا في إيران لم يتم مهاجمتها.

جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، في اليوم العاشر من المواجهة بين إيران وإسرائيل، دخول بلاده على الخط.

وأكد أن الطائرات الحربية الأمريكية نفّذت هجومًا ناجحًا للغاية على منشآت إيران النووية الثلاث: فوردو، نطنز، وأصفهان.

كما ختم كلامه بأنه لا توجد قوة عسكرية في العالم تستطيع فعل ما قامت به القوات الأمريكية، معلنًا: "حان وقت السلام".