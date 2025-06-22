شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة وإجاباتها.. امتحان العربى للثانوية العامة على صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكتف صفحات الغش الإلكترونى بنشر أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسى 2025 بل قامت بنشر الإجابات أيضا، فيما تعمل وزارة التربية والتعليم على التحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، حيث يؤدى الطلاب بالنظامين الحديث والقديم امتحان مادة اللغة العربية .



واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.