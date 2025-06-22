شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تعويض طلاب لجان الثانوية بوقت إضافى حال تأخر توزيع الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الثانوية العامة بأهمية الحفاظ على وقت الامتحان للطلاب، خاصة ما يتعلق بدخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، ومراعاة توزيع كراسات الأسئلة في فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتعويض الطلاب نفس الوقت إذا تأخر توزيع أوراق الاسئلة، لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

ووجهت الوزارة بتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية، مع الالتزام بإجراءات التفتيش والانضباط داخل اللجان الامتحانية لضمان تكافؤ الفرص بالعملية الامتحانية.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد الماضي 15 يونيو الجارى الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.