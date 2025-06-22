شكرا لقرائتكم خبر عن 813 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة العربية للعام 2025.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 09:00 ص

بدأ قرابة 813 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة في النظامين القديم والجديد امتحان مادة اللغة العربية للعام الدراسى 2025، حيث انطلق الاختبار في التاسعة صباحا ويستمر حتى 12 ظهرا لمدة 3 ساعات.

وقامت لجان الامتحان بتفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية باستخدام العصا الإلكترونية، حيث تم التأكيد على عدم وجود أي وسائل غش مع الطلاب قبل دخولهم اللجنة، كما نبهت الوزارة على الملاحظين بضبط اللجان الامتحانية وعدم المساح بأى تهاون داخل اللجنة، كما شددت الوزارة على أهمية توفير أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللجان حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بتركيز.

ووجهت الوزارة تعليمات للطلاب تتمثل فى التالى:

- تأكد من كتابة بياناتك كاملة وبطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الامتحان.

ـ عدد أسئلة كراسة الامتحان 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية يتم الإجابة علنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك.

ـ عدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة بخلاف الغلاف.

- تأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة، ومن عدد صفحات كراسة الامتحان، فهي مسئوليتك.

- زمن الامتحان 3 ساعات.

- الدرجة الكلية للامتحان 80 درجة.

اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

ـ استخدم القلم الجاف الأزرق فقط في الإجابة، وممنوع الكشط أو استخدام المزيل.

ـ عند إجابتك عن الأسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال بالقلم الجاف.

مثال: عندما تكون الإجابة الصحيحة (جـ) تظلل الدائرة الموجودة تحت الرمز (جـ). في حال قيامك باختيار إجابة خطأ ، قم بعمل علامة (x) عليها بشكل واضح، ثم قم بتظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها، كما في الشكلين التاليين:

- اختر إجابة واحدة فقط؛ لأنه عند اختيار إجابتين أو أكثر تفقد درجة السؤال.

- يتم إجابة الأسئلة المقالية في ورقة الإجابة المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية وفي المكان المحدد لكل سؤال.

- لا يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية في كراسة الأسئلة.

- كن حريصًا على تظليل إجابتك فى نطاق دائرة الإجابة.

في حال استلامك ورقة إجابة تالفة أو مطبوعة بشكل غير واضح، قم بطلب ورقة إجابة جديدة من المشرف.

- تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة أسئلة الاختبار مع نفس الرقم في ورقة الإجابة.



استعداد طالبات الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية



الاستعداد لأداء امتحان اللغة العربية



الأمهات يدعمون أبنائهم قبل امتحان الثانوية العامة



الأمهات يساندون أبنائهم قبل بدء الامتحان



الطلاب يستعدون لامتحان اللغة العربية



أولياء الأمور يدعمون أبنائهم قبل بدء الامتحان



تنظيم دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان امتحان اللغة العربية



توافد طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحان



توافد طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات



دخول طالبات الثانوية العامة إلى لجان الامتحان



دخول طلاب الثانوية العامة اللجان



دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحان



طالبات الثانوية العامة قبل بدء امتحان اللغة العربية



طالبات الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة يستعدون لأداء امتحان اللغة العربية



طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية



قبل بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة



مراجعة الطلاب لمادة اللغة العربية قبل بدء الامتحان



مراجعة طلاب الثانوية العامة مادة اللغة العربية قبل بدء الامتحان



مراجعة قبل امتحان اللغة العربية وسط مساندة من الأمهات