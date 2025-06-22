شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة النووية: مصر بعيدة عن أى تأثير مباشر نتيجة استهداف منشآت إيران والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي تأثير مباشر نتيجة استهداف منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وأوضحت الهيئة، أنها تتابع بشكل مستمر وعلى مدار الساعة الوضع الإشعاعي في المنطقة، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات أو ارتفاعات في مستويات الإشعاع من جانب الدول المجاورة لإيران حتى الآن.

وأكدت على المتابعة على مدار الساعة للتطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إنَّ الولايات المتحدة نفذت هجمات على منشآت نووية إيرانية، والهدف تدمير قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم ووقف التهديد النووي.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنَّ المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت بالكامل"، وأنَّ هناك أهدافًا في إيران لم يتم مهاجمتها.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنَّ أي هجمات مستقبلية ستكون أكبر بكثير ما لم يتم تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن "أمام إيران إما السلام أو مأساة".