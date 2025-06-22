شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة.. ووزارة التعليم تحقق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 09:32 ص

تداولت بعض جروبات الغش أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحانات، بدقائق فيما تعمل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تتبع الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها، حيث يتم التحقق من الأسئلة المتداولة على الجروبات.

وتابع محمد عبد اللطيف يتابع انطلاق امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة في مادة اللغة العربية من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وبدأ قرابة 813 ألف طالب وطالبة بالنظامين القديم والجديد امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع

إجمالي عدد أسئلة مادة اللغة العربية يتضمن 55 سؤالًا.

- 4 أسئلة مقالية مادة اللغة العربية .

- 51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد.

- الدرجة الكلية 80 درجة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات لطلاب الصف الثالث الثانوي لحل أسئلة المقالي بامتحانات الثانوية العامة المضافة للمجموع وهي كالتالي:-

- يدون الطالب بياناته فى ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية بنفس طريقة الإجابة عن الأسئلة الاختيارية وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة.

- يجب الالتزام بالإجابة عن كل سؤال فى المكان المخصص له.

- يمنع الإجابة على ظهر الورقة أو كراسة الأسئلة حيث لن يلتفت لأى إجابة فى غير المكان المخصص له.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأسئلة ستكون خالية من الأخطاء وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بما يتناسب مع طبيعة المادة والمنهج الدراسى.

جدير بالذكر أنه يؤدى امتحان اللغة العربية فى النظامين قرابة 813 ألف طالب وطالبة موزعين على 2029 لجنة سير على مستوى الجمهورية.



