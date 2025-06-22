شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيرانى: قصفنا مطار بن جوريون ومركز الأبحاث البيولوجية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 09:29 ص

قال الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مطار بن جوريون في تل أبيب ومركز الأبحاث البيولوجية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا مزيجا من الصواريخ بعيدة المدى في الموجة الـ20 على إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق الصواريخ من إيران صباح اليوم، فيما أكدت سلطة الإطفاء وقوع دمار واسع في ثلاث مناطق تعرضت للقصف الصاروخي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركتا الطيران الإسرائيليتان "العال" و"أركيا" تعليق رحلات الإجلاء إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، وفقًا لوكالة "رويترز".