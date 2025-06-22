شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع انطلاق امتحان العربى للثانوية العامة من غرفة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 09:29 ص

تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة في مادة اللغة العربية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وبدأ قرابة 813 ألف طالب وطالبة بالنظامين القديم والجديد امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع

إجمالي عدد أسئلة مادة اللغة العربية يتضمن 55 سؤالًا.

- 4 أسئلة مقالية مادة اللغة العربية .

- 51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد.

- الدرجة الكلية 80 درجة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات لطلاب الصف الثالث الثانوي لحل أسئلة المقالي بامتحانات الثانوية العامة المضافة للمجموع وهي كالتالي:-

- يدون الطالب بياناته فى ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية بنفس طريقة الإجابة عن الأسئلة الاختيارية وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة.

- يجب الالتزام بالإجابة عن كل سؤال فى المكان المخصص له.

- يمنع الإجابة على ظهر الورقة أو كراسة الأسئلة حيث لن يلتفت لأى إجابة فى غير المكان المخصص له.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأسئلة ستكون خالية من الأخطاء وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بما يتناسب مع طبيعة المادة والمنهج الدراسى.

جدير بالذكر، أنه يؤدى امتحان اللغة العربية فى النظامين قرابة 813 ألف طالب وطالبة موزعين على 2029 لجنة سير على مستوى الجمهورية.



