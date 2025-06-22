شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: القصف الأمريكى لمنشآتنا النووية يكشف تواطؤ واشنطن مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن القصف الأمريكي لمنشآتنا النووية يكشف تواطؤ واشنطن مع إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ترامب: دمرنا منشآت إيران النووية بالكامل ونحذر من هجمات أعنف

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنَّ الولايات المتحدة نفذت هجمات على منشآت نووية إيرانية، والهدف تدمير قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم ووقف التهديد النووي.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنَّ المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت بالكامل"، وأنَّ هناك أهدافًا في إيران لم يتم مهاجمتها.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنَّ أي هجمات مستقبلية ستكون أكبر بكثير ما لم يتم تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن "أمام إيران إما السلام أو مأساة".