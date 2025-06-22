شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز دلالات ملابس البابا فى القداسات الكنسية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 03:00 ص

روحانيات وفرحة يشعر بها الشمامسة والكهنة والقساوسة والآباء فى الكنيسة عند ارتدائهم ملابسهم الخاصة بهم فى القداسات المختلفة بالأعياد التى تتسم بالطقس الفرايحى وأعياد الطقس الحزين، وأضعاف هذه الفرحة تتمثل فى أطفال الكنيسة وقت المعمودية وارتداء الزى الخاص بالشماس.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد وعيد القيامة وغيرها من الأعياد كل عام، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد ، بكاتدرائية "ميلاد المسيح بالعاصمة الأدارية الجديدة.

زى البابا تواضروس الثانى

ويعتبر الملابس الكهنوتية التى يرتديها البطريرك جزءًا من طقوس القداس ولها أصول فى العقيدة والتقليد الكنسى، حيث إن الزى الكهنوتى فى المسيحية له أصول تاريخية.

ويتكون زى البابا من 11 قطعة هى: "التونية والبطرشيل والزنار والكمام والصاكوس والحجِر والأموفوريون والصليب والأنكلوبيون والتاج وعصا الرعاية".

1. التونية "هى قميص طويل ينسدل حتى القدمين".

2. الزنار (الأوراريون) "قطعة نسيج طويلة تشبه الزنار".

3. الأكمام "قطعتا قماش عريضتان عليهما صليبان صغيران".

4. البطرشيل "قطعة نسيج طويلة وعريضة يلبسها على العنق".

5. الحجر "قطعة نسيج مربعة الزوايا فى وسطها صليب أو صورة أحد القديسين".

6. الصاكوص "رداء الأسقف أو البابا وهو قميص واسع قصير وعريض الكمين".

7. أموفوريون "قطعة نسيج مستطيلة يرتديها الأسقف فقط على كتفيه وحول عنقه فوق الصاكوص".

8. الأنكولبيون "أيقونة السيد أو السيدة أو أحد القديسين مرصعة بالأحجار الكريمة".

9. الصليب "يتدلى صليب من معدن ثمين مرصع من على الرقبة".

10. التاج "زينة الرأس مستدير موشى بالتخاريم والأيقونات المقدسة ويعلوه صليب".

11. العكاز "عصا طويلة من المعدن أو الخشب، تعلوها حيتان يتوسطهما صليب صغير".