شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يعقد اليوم اجتماعا لمناقشة نتائج المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، الأحد، اجتماعا موسعا لمناقشة عدد من الملفات النقابية المهمة، في مقدمتها نتائج مشاركة وفد الاتحاد في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، والذي اختتمت فعالياته مؤخرا.

وقال عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، فى تصريحات لليوم السابع،: إن الاجتماع سيتضمن عرضا شاملا لتقرير الوفد المصري المشارك في المؤتمر، واستعراضا لمجريات اللقاءات التي أجريت على هامش الفعاليات، مضيفا أن الوفد قدم صورة مشرفة للاتحاد العام والدولة المصرية، وحرص على نقل صوت العمال في المحافل الدولية.

وأشار مرسال إلى أن الاتحاد يضع في مقدمة أولوياته تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر، ومواصلة التنسيق مع الجهات الدولية المعنية بقضايا العمل، مؤكدا على أهمية الدور المصري في دعم قضايا المنطقة، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وكان قد أوضح عيد مرسال، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365"، أن وفد الاتحاد أجرى العديد من اللقاءات مع عدد الوفود النقابية العربية والأجنبية، تناولت سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات النقابية، من بينها: اتحاد عمال البرازيل، اتحاد عمال كينيا، اتحاد عمال أثيوبيا، واتحاد عمال سوريا، اتحاد عمال لبنان، اتحاد عمال العراق، اتحاد عمال البحرين، اتحاد عمال فلسطين، اتحاد عمال ألبانيا، واتحاد عمال مقدونيا، مؤكدا أن هذه اللقاءات شهدت إشادة كبيرة من المشاركين بالدور المصري في دعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة.