شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى "حياة كريمة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تدشن وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة، اليوم الأحد، أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية، والتى تستهدف توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدنى المصرى من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر فى 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.



وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بأن الأيام الماضية شهدت تفاعلاً ملحوظاً من كافة الأطراف مع المبادرة التى تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال كافة الأعمال والتدخلات المطلوبة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبما يضمن الاستفادة الكاملة لكافة الأسر والمواطنين من الاستثمارات التى ضختها الدولة فى هذه القرى من خلال المبادرة الرئاسية، وقد كان لرعاية ودعم دولة رئيس الوزراء لمبادرة سكن كريم آثر بالغ على مستوى وطبيعة تفاعل الشركاء والمساهمين المتوقعين فى المبادرة.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بأن قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات ومؤسسات الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ذو الخبرات الطويلة فى هذا الملف كمصر الخير والأورمان وحياة كريمة، سينجحون فى تحدى تطوير 80 ألف منزل خلال مدى زمنى مناسب.



وأكدت الدكتورة منال عوض على ترحيب الحكومة المصرية بكافة المؤسسات والهيئات والجهات التى ترغب فى تمويل وتنفيذ تدخلات المشاركة المجتمعية ضمن أعمال هذه المبادرة المهمة بما يساهم فى سرعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.



وفى السياق ذاته صرح الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية بالوزارة ، بأنه تنفيذاً لتوجيهات معالى وزيرة التنمية المحلية ، فقد تم التنسيق بشكل مكثف مع مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة لإخراج المؤتمر المزمع عقده صباح غداً الأحد بأفضل صورة ، ودعوة كافة شركاء التنمية وممثلى قطاعات المسئولية المجتمعية والاستدامة بالبنوك والشركات ليكونوا جزءاً رئيسياً من الحدث ، وداعماً أساسياً للجهود التى تستهدف الارتقاء ببيئة السكن فى قرى " حياة كريمة".

كما أشار مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، إلى أن وزيرة التنمية المحلية أكدت على أهمية المشاركة الكاملة للسادة المحافظين وفرق العمل المسئولة بالمحافظات المستهدفة ، لضمان التعاون الكامل بين جهات تمويل وتنفيذ التدخلات من جانب، والإدارة المحلية ومديريات التضامن على المستوى المحلى من جانب آخر.