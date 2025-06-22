شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لا نية لتحريك سعر رغيف العيش المدعم.. والنقاشات حول الدعم النقدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما خصصه البنك المركزي لتأمين واردات السلع الأساسية من الدولار، قائلاً: "نتكلم مع البنك المركزي ونقيس على العام كاملًا، السنة والتدابير عامة تتخطى 2.5 مليار دولار في السنة، ولكننا نستهدف تعظيم المنتج المحلي والاستفادة منه، وهذا هدف استراتيجي، مثلما يحدث الآن في محصول القمح. ولم نستورد سكرًا أو أرزًا، ولدينا فيهما اكتفاء ذاتي مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"عدم استخدام المكون الدولاري مهم في أي سلعة أو منتج، ويُحقق وفرًا".

وعن اجتماع الوزير مع شعبة المخابز، وسؤال حول مشكلتهم في زيادة تكلفة الخبز البلدي، وما إذا كانت هناك نية من الحكومة لتحريك سعر الخبز البالغ عشرين قرشًا، علّق قائلاً: "لا نية لتغيير أسعار العيش. وكان اجتماعًا مثمرًا، وتحدثنا عن عدد كبير من الطلبات، منها المنطقي، وتمت الاستجابة بالفعل، ورئيس الشعبة رأى أن الحكومة مستجيبة في التعاون، وهناك رغبة في زيادة معروض المخابز".

وتابع: "لدينا استراتيجية لتوزيع المخابز حسب المناطق، ولدينا 36 ألف مخبز، ويوميًا ننتج 270 إلى 280 مليون رغيف، وهي موزعة على مناطق. لكن استيعاب زيادة السولار الاخير تم من قِبل الدولة ولم تؤثر على السعر، ولا توجد نية لتحريك السعر".

وحول تأجيل الحكومة لمنظومة الدعم النقدي، قال: "نحن مستمرون في النقاش، وبدأنا عملية إصدار الكارت الموحد في بورسعيد لصرف الدعم العيني في وضعه القائم، ولكنه يُساعدنا في تنقية وتنقيح البطاقات، لوصول الدعم لمستحقيه بشكل نقي. ومن خلاله نقدر نبني على فكرة الدعم النقدي إذا توافقت عليه الحكومة والبرلمان والقوى السياسية".

