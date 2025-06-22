شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة عصير الكتب تفتح الباب لتلقى الأعمال الأدبية لتحويلها لأعمال درامية بالاشتراك مع المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت دار عصير الكتب عن فتح الباب لتلقى الأعمال المناسبة للمشاركة في اختيار وترشيح الأعمال الأدبية المصرية والعربية (روايات – قصص قصيرة – سير ذاتية) لتحويلها إلى محتوى درامى يليق بالمشاهد المصرى والعربى، وذلك على اللينك: اضغط هنا

يأتي ذلك في فى إطار السعى المشترك لدعم المحتوى الثقافى والإبداعى وتحويله إلى أعمال درامية متميزة، وقّعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع مؤسسة عصير الكتب، بهدف اختيار وترشيح الأعمال الأدبية المصرية والعربية (روايات – قصص قصيرة – سير ذاتية) لتحويلها إلى محتوى درامى يليق بالمشاهد المصرى والعربى.

ويأتى هذا التعاون تأكيدًا على إيمان الجانبين بأهمية تكامل الجهد الثقافي والإبداعي مع الصناعة الإعلامية، بما يعزز من حضور الأدب العربي في الدراما، ويصنع محتوى يليق بتاريخ مصر الثقافي وريادتها الإعلامية.



