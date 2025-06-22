شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الإيرانى رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران والان مع تفاصيل الخبر

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان".

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أعرب خلال الاتصال عن رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران، لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقتٍ بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات مُتعددة ومُتفاقمة.