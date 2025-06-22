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الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الإيرانى رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران

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الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الإيرانى رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

السبت، 21 يونيو 2025 10:52 م

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان".

وصرح السفير محمد الشناوى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أعرب خلال الاتصال عن رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران، لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقتٍ بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات مُتعددة ومُتفاقمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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