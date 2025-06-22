شكرا لقرائتكم خبر عن "نوم وأسبانى مكيفة".. مواعيد قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، وذلك فى إطار استعدادتها لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

مواعيد قطارات المصيف:

تم تشغيل قطار 1933 / 1934 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / مرسي مطروح يومياً، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالى.

تم تشغيل قطار 1935 / 1936 ( ثالثة مكيفة ) مرسى مطروح / القاهرة يومياً، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 45: 13 ويصل محطة القاهرة الساعة 55: 20.

تم تشغيل قطار 773 / 772 ( نوم + ثانية أسبانى مكيف ) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) من كل أسبوع، يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى.



و غدا الأحد يتم تشغيل قطار 775 / 774 ( نوم + تانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى .

غدا يتم تشغيل قطار 773 / 772 ( أولى + ثانية أسبانى مكيف) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع، يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى .

الإثنين القادم يتم تشغيل قطار 775 / 774 (أولى + ثانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) من كل أسبوع، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى .