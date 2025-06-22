شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تقدم 600 منحة تدريبية مجانية في قطاع البترول.. اعرف التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقديم على 600 منحة تدريبية مجانية في قطاع الخدمات البترولية، وذلك لمدة 15 يوما اعتبارا من الخميس 19 يونيو 2025، ضمن جهود الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الكوادر الشابة من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وأوضحت الوزارة أن المنح التدريبية تشمل أربعة تخصصات رئيسية هي:

1. تدريب مهندسي الكهرباء (بكالوريوس هندسة كهرباء أو ما يعادلها).

2. تدريب مهندسي الميكانيكا (بكالوريوس هندسة ميكانيكا أو ما يعادلها).

3. تدريب مهندسي الحفر والبترول (بكالوريوس هندسة تعدين وبترول أو ما يعادلها).

4. تدريب الفنيين (خريجي الدبلومات الفنية أو المعاهد الفنية الصناعية أو ما يعادلها).

ويتاح التدريب لـ150 متدربا في كل تخصص، وتستغرق مدة البرنامج التدريبي شهرا كاملا، على أن يكون التقديم متاحا حتى 3 يوليو 2025، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما، ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة تدريب معتمدة من وزارة العمل.

ودعت الوزارة الشباب المهتمين بسرعة التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://trmom.manpower.gov.eg/CouresForDono/Index?Id=7

وأكدت الوزارة أن هذه البرامج تأتي في إطار خطتها لربط التدريب بالتشغيل، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والهندسية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البترول والطاقة.