شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: الحرب مع إيران ستستمر من أسبوعين إلى 3 ما لم تنضم أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن التقديرات أن الحرب مع إيران ستستمر من أسبوعين إلى 3 إذا لم تنضم أمريكا للحرب.

وأكدت وكالة فارس الإيرانية أن شبكات العملاء التابعة للعدو الإسرائيلى تستخدم بطاقات الاتصال المتصلة بالإنترنت، كمنصة للتخطيط والإسناد وتنفيذ العمليات العدوانية، وخاصة توجيه المسيرات الصغيرة.

وكشفت السلطات ذلك بعد المسوحات الميدانية ومقارنة إحصائيات انقطاع الإنترنت على المنصة الدولية "نت بلوكس" مع أوقات الاغتيالات في إيران.

ووفقا لتقديرات غير رسمية، فخلال فترات انقطاع الإنترنت انخفض عدد الاغتيالات بنسبة 85%.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى إيفى دوفيرين، أن السلاح الجوى الإسرائيلى يعمل على اعتراض تهديدات المسيرات الإيرانية ولكن الدفاع ليس كاملا.

وقال المتحدث - في مؤتمر صحفي أوردته قناة القاهرة الإخبارية -"نحكم ضرباتنا على المنظومة النووية الإيرانية في أصفهان التى تستخدم لتحويل اليورانيوم ، حيث تم قصف الموقع بضربة واسعة النطاق لتعميق الضرر، كما استهدفنا أمس منظومة أخرى لتخصيب اليورانيوم" ، منوها بأن تلك الضربات تأتي بهدف إضعاف النظام الإيراني.

وأضاف أن الهجوم الجوي الاسرائيلي تمكن من اغتيال سعيد ايزادي رئيس فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بعد جهد استخباراتي منظم ومركز ، حيث كان ايزادي من مخططي هجوم السابع من أكتوبر ، على حد زعمه.

وتابع أنه تم أيضا استهداف مسيرات جاهزة على الاطلاق وصواريخ أرض أرض كانت جاهزة للاطلاق في الأراضي الإيرانية وهو ما سيقلل من التهديد الموجه الينا ويضعف القدرات الدفاعية الإيرانية.

وشدد على مواصلة العمل في كل جبهات القتال وتنفيذ كل المهام الموكلة لنا ، لأن هدفنا هو ازالة التهديد الإيراني ونعلم أن المعركة ستكون طويلة ولن نتوقف عن توجيه الضربات.

وقال المتحدث "إن أكثر من 1000 مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه إسرائيل منذ بداية العملية ومعظمها تم اعتراضها بعيدا عن الحدود ، حيث اعترضنا منذ بدء الهجمات الإيرانية أكثر من 470 مسيرة" ، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض نحو 40 طائرة مسيرة الليلة الماضية.