شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن وفي أعلى معدلاته تاريخيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين حول توافر قدر كبير من المخزون الاستراتيجى من السلع، على خلفية الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيراتها على المنطقة، قائلاً: "نطمئن المواطنين أن الاحتياطى الاستراتيجى من كافة السلع آمن، وفى أعلى معدلاته تاريخيًا منذ عام. ونحن نعمل على مسألة الحفاظ على المخزون الاستراتيجى فى مستويات عالية، واستطعنا عبر إجراءات تحوطية أو تعاقدية، أو الاستفادة من المنتج المحلى من تعظيم المخزون الاستراتيجى فى السلع الرئيسية، حتى أن معظم السلع مثل القمح والسكر والزيت تفوق الستة أشهر، وبعض السلع تقترب من عام، والبعض يفوق العام".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "فى محصول القمح، موسم القمح المحلى غير مسبوق، وتعدّينا 4 ملايين طن، بزيادة 17% عن العام السابق، وهى ضمن استراتيجية للحفاظ على المخزون، إما تعاقديًا أو الاستفادة محليًا، أو عبر تنويع المناشئ. حيث كنا نعتمد فى السابق على منشأين هما روسيا وأوكرانيا، والان أضفنا 22 منشأ مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا".

مواصلاً: "تنويع المناشئ وطرق التعاقد، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات، ضمن تلك السياسات التى أتت ثمارها بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المنتج المحلى حيث تم المضى قدما فى خطوات استباقية، حيث وضعنا سعرًا متميزًا لفتح شهية المزارع مبكرا، وكانت النتيجة أننا تخطينا 4 ملايين طن وعلى صعيد الواردات، خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 3 ملايين طن، وهى تقل عن العام السابق بـ500 ألف طن".

ورداً على سؤال الحديدي: المواطن يهمه السعر، والبعض فى مصر من التجار يستغل الأوضاع سريعًا"، قال: "اجتمعنا مع الغرف التجارية، وكان هناك اجتماع لرئيس الوزراء مع رؤساء الغرف، وكما أن التعاون بين الحكومة والبنك المركزى لا يجعل هناك سببًا حقيقيًا لزيادة سعر أى سلعة، حيث هناك استقرار فى سعر الصرف، ولا يوجد تكدس فى الموانئ، ولا أية أسباب تدفع التجار لرفع الأسعار".

وأكمل: "هدف استهداف التضخم أصبح هدف المصنع والتاجر وليس المواطن فقط، وبالتالى الحفاظ على الأسعار يتم عبر أجهزة الرقابة مثل حماية المستهلك وجهاز المنافسة، لمنع حبس السلع كما أن الانسيابية فى آليات السوق الحر، بالإضافة إلى استشراف المستقبل قلل المخاطر، حتى لو استمرت الحرب أو انحسرت فهناك إنذار مبكر وخطوات استباقية واستراتيجية عامة لتعظيم المخزون الاستراتيجى من السلع".