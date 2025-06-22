شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد العمال: ندعم القيادة السياسية باسم 4 ملايين عامل زراعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن النقابة تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، وتفوض فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كافة القرارات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشددا على أن الدعم يأتي باسم 4 ملايين عامل زراعي يمثلون عصبا أساسيا في قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي في مصر.

جاء ذلك خلال لقائه مع القيادات النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، ضمن فعاليات الدورة التثقيفية المنعقدة بقرية الأحلام في الساحل الشمالي، حيث أكد مرسال أنه تم تقسيم الاجتماعات على مرحلتين، مشيرا إلى أن الجزء الأول عقد بالفعل، بينما من المقرر عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لضمان التواصل الفعال مع أكبر عدد من اللجان النقابية والاستماع إلى ملاحظاتهم ومشكلاتهم.

وشدد مرسال على ضرورة استمرار التواصل المباشر مع القواعد العمالية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في مواقع العمل المختلفة، مشيرا إلى أن النقابة تضع في مقدمة أولوياتها دعم اللجان النقابية وتعزيز وحدة الصف في هذه المرحلة المهمة.

كما طالب رئيس النقابة العامة جميع اللجان النقابية بسرعة تحديث الجمعيات العمومية الخاصة بها، وإيداعها بمديريات القوى العاملة في المحافظات، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تنظيم العمل النقابي ورفع كفاءته بما يتماشى مع القوانين المنظمة.

وأوضح مرسال أن النقابة تعمل ضمن منظومة وطنية تضع مصلحة الوطن والعامل في مقدمة أولوياتها، وأن المرحلة الراهنة تستوجب رفع درجة الوعي لدى العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز الانتماء للوطن، ومساندة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.



اجتماع رئيس نقابة العاملين بالزراعة مع العاملين بالساحل الشمالى



اجتماع نقابة العاملين بالزراعة والرى فى الساحل الشمالى



أعضاء نقابة العاملين بالزراعة خلال الاجتماع



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جانب من العمال المشاركين بالاجتماع