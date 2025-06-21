شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إيرانى: مفاعل ديمونا الإسرائيلى قد يكون هدفا مشروعًا حال تطور الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئول إيرانى لوسائل إعلام عربية أن مفاعل ديمونا النووى الإسرائيلى قد يكون هدفا مشروعا إذا انتقلت الحرب لأبعاد جديدة.

وأضاف أن دخول أمريكا إلى جانب إسرائيل يعني أن الحرب ستأخذ أبعادا إقليمية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تصمم ضرباتها بشكل يستنزف مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية.

وأشار المسئول الإيرانى إلى أنه لدى الحرس الثورى اطلاع دقيق على مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، مضيفا: "لدينا صواريخ أكثر تطورا مما استخدمناه حتى الآن وسنستخدمها بلا شك".

وأكد المسئول الإيرانى "ضرباتنا للأهداف الإسرائيلية مؤثرة جدا والجيش الإسرائيلي يتكتم على ذلك".