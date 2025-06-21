شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على تسريب فى خط غاز وحريق محلين تجاريين في الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، بالتعاون مع إحدى شركات البترول والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية من السيطرة، على تسريب بخط الجاز الواقع بمفارق سرابيوم، بطريق الإسماعيلية السويس، نطاق مدينة ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت اخطارا يفيد بتسريب في خط الجاز بطريق الإسماعيلية السويس، جراء محاولة سرقته من قبل مجهولين .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ كما تم إخطار الأجهزة التنفيذية، وشركة البترول المسألة عن الخط والتي قامت بدورها بغلق كافة المحابس بالخط لعدم انتشار التسريب.

كما قامت الفرق الخاصة بالشركة بالعمل على معالجة الجزء المتضرر من محاولة السرقة من خلال استبدال الجزء المتضرر واجراء عمليات اللحام اللازمة عقب غلق المحابس ، وتجرى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، عملية تمشيط كاملة للمنطقة وذلك لضبط المتسببين في الواقعة، كما قامت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية بالعمل على رفع آثار التسريب عن الطريق .

من جهة أخرى، نجحت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية فى السيطرة على حريق اندلع، بمحلين تجاريين فى قرية ابو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت اخطارا باندلاع حريق بشكل مفاجئ فى محلين تجاريين بمدخل منطقة المستعمرة الواقعة في نطاق قرية ابو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء التدخل السريع وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ،ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، جارى تحرير المحضر اللازم بالحريق وإخطار جهات التحقيق لتتولى التحقيق لمعرفة سبب الحريق.