شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: ضخ استثمارات لزيادة الإنتاج فى حقل ظهر وتوفير حوافز للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السفن الثلاثة التى سيتم تغويزها سيكون لها دور فى توفير 2250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، مما يوفر احتياجات تغنى مصر عن إمدادات الغاز حتى التى كانت تأتى من الدول المجاورة.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه عندما يتم استقبال شحنات الغاز الطبيعى وضخها فى الشبكة القومية للغاز سيتم العودة تدريجيا إمداد المصانع بالغاز الطبيعى، وهو جوهر خطة الحكومة التى وضعتها الصيف الماضى.

وأكد محمد الحمصانى، أن مسألة التحفيز التى يشر إليها رئيس الوزراء كانت خطة متكاملة لاستعادة معدلات الإنتاج فى استكشافات الغاز الطبيعى، سواء استخراج المزيد من الغاز فى الحقول القائمة أو الاستكشافات الجديدة.

تابع محمد الحمصانى، أن وزير البترول والثروة المعدنية وضع خطة منذ العام الماضى من خلال مفاوضات حثيثة تمت مع الشركاء الأجانب وبدأنا منذ أشهر الانتظام فى دفع المستحقات، مما حفز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشار متحدث الوزراء إلى أنه يتم ضخ استثمارات لزيادة الإنتاج فى حقل ظهر، من خلال حفر آبار جديدة، فضلا عن الاستكشافات الجديدة، وتوفير الحوافز للأجانب، ولا يوجد أى قلق على مصر والأوضاع مطمئنة، والمخزون الحالى من السلع الغذائية كافى لعدة أشهر، وكل مشاورات الحكومة هدفها الاستباقية لأى تداعيات اقتصادية.