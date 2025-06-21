شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: خطة توفير الطاقة تلبى احتياجات المواطنين من الكهرباء فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم العمل على معرفة احتياجات الدولة منذ 6 أشهر والعمل على توفيرها، ونأمل أن الجهود الدبلوماسية تؤتى ثمارها ويتم احتواء الموقف فى المنطقة.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه فى ظل كل الضغوط والتداعيات الاقتصادية الحالية مازالت الحكومة لديها القدرة على الوفاء باحتياجات الدولة المصرية من الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى، وإن شاء الله ميكنش فى تخفيف أحمال، ونتطلع أن يتم احتواء الموقف فى المنطقة وإيقاف الحرب.

وأكد محمد الحمصانى، أن الخطة الحالية الموضوعة لتوفير الكهرباء كافية لأن تلبى احتياجات المواطنين فى فصل الصيف، وهو جوهر تحرك الحكومة منذ 6 أشهر لتوفير احتياجاتنا فى الصيف بحيث أننا لا نحتاج إلى تخفيف الأحمال، ولكن الأزمة الإقليمية الحالية هى تغير إضافى على مصر وكل دول المنطقة.