شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار أمريكى سابق يحذر ترامب: القنبلة الخارقة للتحصينات قد لا تعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة "أي بي سى" عن مصادر مقربة إن ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حذر من أن القنبلة الخارقة للتحصينات قد لا تعمل كما هو مخطط لها.

وأكد بانون أنه لا يمكن الوثوق باستخبارات إسرائيل.

وبحسب شبكة أي بي سي عن مصادر فإن ترامب تلقى تحذيرا بأن الهجوم الأمريكي على منشأة نووية إيرانية قد يكون محفوفا بالمخاطر.

وأكدت الشبكة أن " استعراض القوة ضروري لضرب منشأة فوردو أو لحماية 40 ألف جندي قد تستهدفهم إيران أو حلفاؤها".

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن إسرائيل تبلى بلاء حسنا عسكريا وإيران تعانى ولا أرى سبيلا لوقف القتال.

وأكد ترامب "إن إيران لا تريد الحديث مع أوروبا بل مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا "سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذى يمكن أن يحدث بعد ذلك".

وأشار ترامب" إيران هي التي تعاني حاليا ولا أعرف كيف يمكن وقف القتال"، واكد ترامب " لا يمكنني حسم القرار بشأن إيران الآن".

وأمهل ترامب إيران أسبوعين للبت فى أمر المفاوضات النووية.