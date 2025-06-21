شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مقاعد عامة وقطاع جغرافى.. تفاصيل انتخابات نقابة أطباء القاهرة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة أطباء القاهرة عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لعام 2025، وذلك على عدد من المقاعد بالمستويات النقابية المختلفة، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025.

وتشمل المقاعد المطروحة للترشح:

- 3 مقاعد لأعضاء مجلس النقابة العامة لمن مضى على قيدهم أكثر من 15 سنة.

- 3 مقاعد لأعضاء مجلس النقابة العامة لمن مضى على قيدهم أقل من 15 سنة.

- مقعد واحد لمندوب قطاع (عضو مجلس النقابة العامة عن المناطق الجغرافية) لأقل من 15 سنة قيد، ويشترط أن يكون المرشح مسجلا بنقابة أطباء القاهرة الفرعية.

- مقاعد لمجلس نقابة أطباء القاهرة لمن مضى على قيدهم أكثر من 15 سنة، وأخرى لمن مضى على قيدهم أقل من 15 سنة، وذلك بحسب موقف القيد وقت إجراء العملية الانتخابية.

وبدأ تلقي طلبات الترشح من أمس الجمعة 20 يونيو وحتى الأحد 30 يونيو 2025، يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، بمقر النقابة ب27 شارع القصر العيني (أمام معهدي السكر والتغذية).

ويتم تقديم الطلبات من الطبيب شخصيا أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي، أو عبر خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال فترة الترشح المعلنة.

وأكدت النقابة ضرورة أن تتضمن استمارة الترشح البيانات التالية: الاسم رباعي، واسم الشهرة (إن وجد)، رقم القيد، المستوى النقابي المرشح له، مدة القيد بالجدول العام (أقل أو أكثر من 15 سنة)، العنوان، جهة العمل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة "محدثين".

ونوهت النقابة إلى أن اسم الشهرة المدون في الطلب سيكون هو الاسم المعتمد في الكشوف النهائية للمرشحين.

كما يشترط أن يكون الطبيب المرشح قد سدد اشتراكات النقابة حتى نهاية عام 2024 على الأقل، وهو نفس الشرط الذي ينطبق على الأطباء الناخبين.

ويشترط كذلك أن يحضر الناخب يوم الاقتراع بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري، بالإضافة إلى كارنيه النقابة المحدث، وأشارت النقابة إلى أنه سيعلن لاحقا عن مكان انعقاد العملية الانتخابية.