شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى أسئلة في النحو لطلاب الثانوية العامة.. هتفيدك قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب الثانوية العامة في النظامين القديم والجديد، غدًا الأحد 22 يونيو الجارى، امتحان مادة اللغة العربية، وذلك ثالث أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، والتي تستمر حتى 10 يوليو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية مراجعة نهائية في مادة اللغة العربية، تتضمن أسئلة وتدريبات متنوعة بنظام (الاختيار من متعدد) على النحو، حيث يتضمن امتحان آخر العام الأسئلة نسبة 70% للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، في مختلف المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم، وذلك لمساعدتهم على الإلمام بالمناهج والتدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات لطلاب الصف الثالث الثانوي لحل أسئلة المقالي بامتحانات الثانوية العامة المضافة للمجموع، وذلك على النحو التالي:

- يدون الطالب بياناته فى ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية بنفس طريقة الإجابة عن الأسئلة الاختيارية وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة.

- يجب الالتزام بالإجابة عن كل سؤال فى المكان المخصص له.

- يمنع الإجابة على ظهر الورقة أو كراسة الأسئلة حيث لن يلتفت لأى إجابة فى غير المكان المخصص له.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة ستكون خالية من الأخطاء وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بما يتناسب مع طبيعة المادة والمنهج الدراسى.

جديرٌ بالذكر، أنه يؤدى امتحان اللغة العربية فى النظامين قرابة 813 ألف طالب وطالبة موزعين على 2029 لجنة سير على مستوى الجمهورية.



امتحان العربي



امتحان العربي



امتحان العربي



امتحان العربي



امتحان العربي



امتحان العربي



