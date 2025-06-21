شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المؤتمر المصرى الفرنسى لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد معهد تيودور بلهارس المؤتمر العلمي المصري الفرنسي الـ 13 في أمراض الكبد والجهاز الهضمي، وذلك يوم غد الأحد الموافق 22 يونيو، وذلك بمقر معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

يشارك بالمؤتمر نخبة من ألمع خبراء أمراض الكبد والجهاز الهضمي في مصر وفرنسا، سيُعرض خلاله 9 أبحاث حديثة، بالإضافة إلى 3 حالات سريرية من مصر، وفرنسا، في 3 جلسات تفاعلية.

المتحدثون الفرنسيون هم..

الدكتور فيليب روسزنيفسكي أستاذ فخري لأمراض الجهاز الهضمي في جامعة باريس سيتي وعميد فخري لكلية الطب في باريس سيتي ميديسين، عضو الأكاديمية الفرنسية للطب، منسق الاتفاقية الفرنسية ومشرف الجلسة التفاعلية، و البروفيسور فاليري باراديس، أستاذ ورئيس قسم علم الأمراض - مستشفى بوجون، جامعة باريس سيتي، ويتحدث عن الذكاء الاصطناعي وعلم الأمراض في أمراض الكبد: فرصة أم تهديد؟، والدكتورة فينسيان ريبورز أستاذة ورئيس قسم أمراض البنكرياس وأورام الجهاز الهضمي، مستشفى بوجون، كليشي، فرنسا - جامعة باريس سيتي، وتتحدث عن تزايد حالات سرطان البنكرياس: لماذا؟ وهل يُمكن الوقاية منه؟ والدكتور بيير إيمانويل راوتو أستاذ أمراض الكبد بمستشفى بوجون - جامعة مدينة باريس، رئيس مختبر الديناميكية الدموية الحشوية في مستشفى بوجون، ويتحدث عن المبادئ التوجيهية EASL 2025 في مؤتمر الايزل 2025 بشأن أمراض الكبد الوعائية، وما هو الجديد؟

كما يشارك بالمؤتمر أيضا الدكتور صافي دقماق ، أستاذ جراحة الكبد والقنوات الصفراوية والبنكرياس في مستشفى بوجون (كليشي)، جامعة باريس سيتي، ويتحدث عن زراعة الكبد لعلاج النقائل ذات المنشأ العصبي الصماوي أو القولون والمستقيم، و الدكتور ريكاردو سارتوريس، بقسم الأشعة بمستشفى بوجون، جامعة باريس سيتي، ويتحدث عن الأشعة واستخدامها فى التنبؤ بتشخيص سرطان الخلايا الكبدية.

المتحدثون المصريون هم..

الدكتور جمال عصمت أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والحاصل على جائزة النيل المصرية في العلوم عام 2016، و جائزة الدولة للاستحقاق في العلوم الطبية 2010،عضو في اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية، ويتحدث عن عبء أمراض الكبد المزمنة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الآفاق الحالية والمستقبلية.

كما يتحدث الدكتور حسين عكاشة، أستاذ الطب الباطني والجهاز الهضمي، استشاري في مناظير الجهاز الهضمي والموجات فوق الصوتية على البطن، بمستشفيات قصر العيني - بكلية الطب - جامعة القاهرة، ويتحدث عن استئصال الترددات الراديوية الموجهه بالموجات فوق الصوتية (EUS)، التجربة المصرية، كما يلقى محاضرة الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد معهد تيودور بلهارس للأبحاث، عن جرثومة المعدة، تحدي يجب معالجته.

المنسقون المصريون للاتفاقية بين معهد تيودور للأبحاث وفرنسا..

الدكتور أحمد الراعى أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، و الدكتور أيمن فؤاد أستاذ الطب الباطني وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، جامعة القاهرة، والدكتور محمد سعيد عبد العزيز أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، استشاري ومؤسس مشارك لطب قصر العيني لزراعة الكبد بجامعة القاهرة.