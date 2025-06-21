شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة: نولى اهتمامًا بالمبادرات الهادفة إلى إحياء التراث والان مع تفاصيل الخبر

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فعاليات انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية والبيئية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسط أجواء احتفالية ومشاركة كبيرة من النشء والشباب والأسر.

وأشارت نائب محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالمبادرات والفعاليات التي تهدف إلى إحياء التراث ونشر الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة، مشيدةً بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية في تنظيم هذا الحدث التراثي الهام.

وأكدت هند عبد الحليم، أهمية استغلال الأنشطة الرياضية والاجتماعية لنشر القيم الأصيلة والموروث الشعبي المصري داخل المجتمع، مشيرة إلى دعم المحافظة للمبادرات الهادفة التي تجمع بين التثقيف والترفيه، وتسعى إلى احتضان الفعاليات التي تُبرز التنوع الثقافي، مؤكدة أن الحفاظ على التراث ليس فقط مسؤولية مؤسسات الدولة، بل هو واجب مجتمعي يُعزز من تماسك الهوية الوطنية ويدعم روح الانتماء لدى الأجيال الصاعدة.

حضر الفعاليات الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومحمود عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية.