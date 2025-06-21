شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التمثيل العمالي بالرياض يقدم استشارات للجالية المصرية في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

شارك مكتب التمثيل العمالي بالرياض، برئاسة المستشار العمالي محمد عليان، في مهمة قنصلية موسعة لخدمة المصريين المقيمين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والتي شملت مدن: الدمام، الخبر، الأحساء، الجبيل، رأس تنورة، البقيق، الخفجي، والقطيف، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على التواصل المباشر مع أبناء الجالية المصرية بالخارج.

وجاءت المشاركة من خلال تواجد المكتب في المهمة القنصلية التي أقيمت بمدينة الخبر، الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر من العاصمة الرياض، حيث قدم المكتب عددا من الخدمات العمالية والاستشارات، من بينها:

- اعتماد العقود لأول مرة.

- اعتماد خطابات التعريف الخاصة بتجديد الإجازات أو تعديل المهنة.

- تجديد تصاريح العمل.

- إصدار خطابات التواجد.

- تلقي الشكاوى العمالية.

- الرد على الاستفسارات المتعلقة بشؤون العمل والعمال.

كما قام المكتب بتوعية أبناء الجالية بحقوقهم وواجباتهم وفقا لنظام العمل المعمول به داخل المملكة، بالإضافة إلى تعريفهم بدور مكتب التمثيل العمالي والخدمات التي يقدمها وآليات التواصل والرد على الاستفسارات.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن دعم التواصل الفعال بين مكاتب التمثيل العمالي والعمالة المصرية بالخارج، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة القانونية والفنية لهم.