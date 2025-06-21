شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: بدأنا فصل الصيف فلكيا وذروة الحر ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا بدأنا فلكيا فصل الصيف ويستمر قرابة 3 أشهر وأهم عامل للشعور بالحار الشديد أو الطبيعي هو نسب الرطوبة، موضحة أن نسب الرطوبة حينما تكون مرتفعة تعطي شعور بارتفاع الحرارة عما يحدث إذا كانت نسب الرطوبة منخفضة.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، إلى أننا نتعرض لمنخفض هندي موسمي والعظمى اليوم في القاهرة تسجل 36 مئوية والاحساس بالحر سيكون أعلى مع دخول فصل الصيف، مؤكدة أن ذروة فصل الصيف سيكون شهري يوليو واغسطس ومتوسط درجات الحرارة ستكون ما بين 36 و37 درجة مئوية.

وتابعت: "مش هنلاقي درجات حرارة تتجاوز الاربعين خلال فصل الصيف كما كان يحدث خلال موجات في فصل الربيع ولكن نسب الرطوبة بتكون مرتفعة وفترة العصر من اليوم هي أعلى فترة بها معدل ارتفاع حرارة"، مفيدة بأن نسب الرطوبة ستكون أعلى مع فصل يوليو واغسطس.

