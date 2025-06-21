شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس فى 12 محافظة الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ، فى 12 محافظة هى: "مطروح والبحيرة والقاهرة والجيزة والإسكندرية، والوادى الجديد، وبنى سويف والدقهلية، وبورسعيد ودمياط والغربية، والمنيا، حيث أعلنت هذه المحافظات نتائج الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من المحافظين بنسب نجاح مختلفة.

وفيما يلى ينشر الخليج 365 نتائج الشهادة الإعدادية فى 10 محافظات:

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية 2025 اضغط هنا