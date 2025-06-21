شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة ليلة الامتحان فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن نماذج استرشادية لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية، حيث تنطلق غدًا الأحد 22 يونيو الجارى امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية بمادة اللغة العربية، وذلك بعد أن انتهى الطلاب الأسبوع الماضي من الاختبار فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية في مادة اللغة العربية، تتضمن أسئلة وتدريبات متنوعة بنظام (الاختيار من متعدد)، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، موضحة أن امتحان مادة اللغة العربية، يتضمن 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد.

وأشارت إلى أن الأسئلة ستكون مناسبة لزمن الإجابة عن كافة جزئيات الاختبار، كما أنه سيتم تلاشى كافة السلبيات التى ظهرت بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع الأسبوع الماضى وستكون اللجان الامتحانية أكثر انضباطًا وهدوءًا حفاظًا على سير الامتحانات بشكل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.