شكرا لقرائتكم خبر عن لضمان انتقال سريع للسلطة.. نيويورك تايمز: خامنئى يُرشّح خلفاء له حال اغتياله والان مع تفاصيل الخبر

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن ثلاثة مسئولين إيرانيين مطلعين، أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله على خامنئى، رشّح ثلاثة رجال دين بارزين لخلافته حال اغتياله.

وفي حال وفاة المرشد الأعلى، يُلزم الدستور الإيراني مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية مؤلفة من 88 عضواً، باختيار خليفة له. ولم تُستخدم هذه العملية إلا مرة واحدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، عندما انتُخب خامنئي نفسه عام 1989.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن المسئولين، أن خامنئي يريد ضمان انتقال سريع ومنظم للسلطة في حال وفاته.

بعد رفضه، بحسب التقارير، خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بأن المرشد الأعلى الإيراني "هدف سهل".

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم الثلاثاء: "نعرف بالضبط أين يختبئ ما يُسمى بـ"المرشد الأعلى". إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك - لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي.

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهداف خامنئي أيضًا، قائلًا إن وفاة المرشد الأعلى لن "تصعّد الصراع، بل ستنهيه".

ويوم الخميس، ذهب وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى أبعد من ذلك، مُعلنًا أنه لا يمكن السماح لخامنئي "بالبقاء" بعد أن أصاب صاروخ إيراني مستشفى في إسرائيل.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسئولين قولهم إن كبار المسئولين في إيران يستعدون لمجموعة واسعة من النتائج إذا اشتدت الحرب بينما يدرس ترامب مسألة التدخل، مُضيفةً أن سلسلة القيادة في النظام تضررت بشدة من الغارات الإسرائيلية، لكنها تبدو وكأنها تعمل.