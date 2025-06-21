شكرا لقرائتكم خبر عن بيل كلينتون: نتنياهو يسعى منذ زمن لمحاربة إيران للبقاء في السلطة للأبد والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى منذ زمن طويل لمحاربة إيران، لأنه بهذه الطريقة سيتمكن من البقاء في منصبه إلى الأبد.

وأضاف الرئيس السابق خلال ظهوره في برنامج "ذا ديلي شو": "لطالما رغب نتنياهو في محاربة إيران، لأنه بهذه الطريقة سيتمكن من البقاء في منصبه إلى الأبد. أعني، لقد كان هناك معظم السنوات العشرين الماضية".

ودعا كلينتون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "نزع فتيل" الصراع الحالي بين إسرائيل وإيران، وإنهاء "القتل المستمر للمدنيين". وأضاف:" أعتقد أنه يجب علينا أن نسعى لنزع فتيله، وآمل أن يفعل الرئيس ترامب ذلك".

ويستمر التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، يحث يواصل الطرفان تبادل القصف الجوي والصاروخي، الأمر الذى أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة لدى الجانبين، وشنت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني الموجة الصاروخية رقم 18 من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها العاشر، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الموافق 13 يونيو الجاري، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية في اليوم التالي مباشرة، على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".