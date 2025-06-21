شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة مائية صباحاً والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 22 يونيو 2025، طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد غدا اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية ، وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي..

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.